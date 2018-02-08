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Главная » НОВОСТИ » В Мурмашах чествовали лучших мурманских авиаторов
 
 
 
 
08 Февраля 2018 года, 16:18

В Мурмашах чествовали лучших мурманских авиаторов

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МУРМАШИ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – В посёлке Мурмаши прошёл торжественный вечер, посвящённый 95-летию со дня образования Гражданской авиации России. В ДК «Энергетик» были приглашены ветераны авиационной отрасли Заполярья, многие их которых стояли у основания современного этапа развития воздушной гавани Мурманска.

Ежедневно сотни северян спешат попасть из Мурманска в другую точку планеты, и сотрудники аэровокзала любезно помогают им добраться до цели – именно здесь, в Мурманске, для многих пассажиров начинается путешествие.

По мнению министра транспорта Мурманской области Дмитрия Соснина, гражданская авиация в регионе занимает особое место, которое сложно недооценить – ежегодно желающих воспользоваться услугами авиаторов становится больше и больше, а сама воздушная гавань является важнейшей составляющей транспортной системы страны и Мурманской области.

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«Мурманский аэропорт хоть и занимает малую долю в российской авиации, но у правительства Мурманской области он стоит на особом счету, и мы внимательно следим за вашими успехами, развитием, за теми мероприятиями, которые у Вас проводятся, и, конечно, готовы к любому содействию», – отметил Дмитрий Соснин. Он также подчеркнул, что аэропорт имеет особое значение для жителей и гостей Мурманской области, так как это главные воздушные ворота не только для региона, но и для всей Арктики.

«Вечер только начался, а уже так много было сказано про гражданскую авиацию, про её важность, необходимость в развитии нашей страны. Конечно, наш аэропорт является частицей гражданской авиации, но ничего бы этого не было без профессионалов, которые самоотверженно работают, отдают все свои силы, энергию, знания, умения на благо развития авиации и работу нашего аэропорта. Я хочу пожелать побольше ярких моментов в жизни, крепкого здоровья, быть богатыми ни только душой и чтобы все ваши мечты всегда сбывались!», - поздравил присутствующих генеральный директор ПАО «Аэропорт Мурманск» Андрей Осипов.

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Ветераны отрасли и лучшие сотрудники аэропорта, внёсшие весомый вклад в развитие гражданской авиации на Мурмане были отмечены благодарностям, премиями и ценными подарками.

Напомним, в честь 95-летия гражданской авиации и юбилея авиакомпании «Аэрофлот», агентство «Би-порт» совместно с пабликами в социальной сети ВКонтакте проводит серию конкурсов и викторин с ценными призами. Подробности участия – в группе «Би-порта».

Фото: Владислав Гущин

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