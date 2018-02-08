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08 Февраля 2018 года, 16:47

В Мурманске определят порядок роспуска депутатов


МУРМАНСК/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялось первое организационное заседание уставной комиссии по приведению в соответствие с действующим законодательством устава города. В рамках заседания был рассмотрен проект новой редакции устава.

«Впереди у комиссии много работы – собрать и систематизировать все предложения. На их основе их будет подготовлен проект новой редакции Устава, который депутатам горсовета предстоит рассмотреть и утвердить», - рассказал мэр Мурманска Дмитрий Филиппов.

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Как пояснили «Би-порту» в Совете депутатов Мурманска, изменения коснутся, в том числе, полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, а также некоторых процедур. Так, в уставе будет определён порядок роспуска депутатов.

Ожидается, что 21 февраля состоится заседание нормативной комиссии, к заседанию которой будет подготовлен проект изменений в указ.

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  • Судя по фотографии одна Прямикова против!
  • этим Уставом, только #опу ещё не подтирали. Надо было его Бахилычу подарить на память,в последний его визит. С автографами всех прости..ов,которые его выбрали...
  • ну не в школу ж ей возращаться,если разгонят...а в Нерезиновую не позвали,возраст.
  • Видок, конечно, у них у всех... Будто идёт сходняк какой-то ОПГ, а тут внезапно появился фотограф. Фотограф, которого нельзя, по правилам, выгнать вон и надо ему попозировать. Ну так ПОЗИРУЙТЕ! Что же это за вид у вас такой - жутковато-виновато-пристыженный?! Что ж вы так ПАЛИТЕСЬ-ТО, а?!!
  • Нет, я понимаю - это у нас традиция такая на чиновничьих заседалищах - глаза в пол, Византия же... Но уж совсем морды кривые, нехорошие морды... Ну надо же работать над этим, вашу ж мать!..
  • А при капитализме есть депутаты?
  • Вроде КПСС 30 лет как нет, а все руками депутаты голосуют.
 
 
 
 
 
 
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