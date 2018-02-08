В Мурманске определят порядок роспуска депутатов

08 Февраля 2018 года, 16:47

МУРМАНСК/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялось первое организационное заседание уставной комиссии по приведению в соответствие с действующим законодательством устава города. В рамках заседания был рассмотрен проект новой редакции устава.

«Впереди у комиссии много работы – собрать и систематизировать все предложения. На их основе их будет подготовлен проект новой редакции Устава, который депутатам горсовета предстоит рассмотреть и утвердить», - рассказал мэр Мурманска Дмитрий Филиппов.

Как пояснили «Би-порту» в Совете депутатов Мурманска, изменения коснутся, в том числе, полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, а также некоторых процедур. Так, в уставе будет определён порядок роспуска депутатов.

Ожидается, что 21 февраля состоится заседание нормативной комиссии, к заседанию которой будет подготовлен проект изменений в указ.