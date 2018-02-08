Судебную систему предлагают реформировать

08 Февраля 2018 года, 17:00

РОССИЯ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – Темпы роста экономики России сдерживаются из-за недостатков судебной системы, поэтому необходимо провести ее реформу, убеждены эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР). В своем докладе «Предложения по совершенствованию судебной системы» они выступают за снижение нагрузки на судей за счет снижения числа поступающих исков.

Мировой, районный, верховный и арбитражный судьи рассматривают в среднем по 3,7 дела в день. Для снижения нагрузки предлагается ужесточить основания для подачи исков к россиянам со стороны налоговой службы (ФНС) и Пенсионного фонда (ПФР). Сейчас минимальный долг гражданина должен составлять 3 тысячи рублей, чтобы ФНС и ПФР могли требовать возмещения в суде. В ЦСР эту сумму предлагают увеличить до 10 тысяч, а лучше — до средней зарплаты по региону.

Это приведет и к уменьшению расходов на администрирование налоговых и пенсионных платежей. Экономия от этого составит 1 млрд рублей, а реформа полностью окупится уже на третий-четвертый год, говорится в документе.

Также в ЦСР считают, что нужно повысить пошлину за подачу иска юридическими лицами с нынешних 4300 рублей до 10% от суммы, которую хотят взыскать с гражданина. Мера принесет бюджету дополнительные 70 млрд рублей. Госпошлину же для граждан предлагают не менять (ее средний размер составляет не менее 300 рублей).

Аналитики центра Алексея Кудрина предлагают проиндексировать зарплаты работникам судебного аппарата, на что потребуется 25 млрд рублей. А вот судьям зарплаты повышать не надо, убеждены в ЦСР. Повышение уровня оплаты труда рядовых сотрудников сократит разрыв в заработке с судьями с текущих 4–6 раз до 2,5–3,5 раза.