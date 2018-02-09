Поезд Мурманск-Петербург ускорится

08 Февраля 2018 года, 17:05

РОССИЯ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – С 15 апреля время в пути поезда №21 Мурманск – Санкт-Петербург сократится еще на 1 час 20 минут и составит 24 часа 30 минут (сейчас 25 часов 50 минут).

Поезд №22 Санкт-Петербург – Мурманск также ускорится на 1 час 22 минуты, его путь вместо 26 часов 6 минут займет 24 часа 44 минуты.

Сокращение времени будет достигнуто благодаря новым электровозам серии ЭП20. Это позволит проезжать станцию Свирь без смены локомотива, как это было ранее, отмечается в общефедеральной газете железнодорожников «Гудок».

Вместо технической стоянки на 30 минут на станции Свирь поезд будет делать шестиминутную остановку для посадки и высадки пассажиров. Также будет отменен еще ряд технических стоянок.

Количество пассажирских остановок не сократится. При этом в графике следования поезда №21 с 1 февраля появилась новая остановка на станции Пояконда, где заходят и выходят всего два пассажира – 14-летняя девушка и её бабушка.

На Октябрьской железной дороге постоянно проводятся мероприятия для сокращения времени в пути следования дальних пассажирских поездов. В частности, при вводе нового графика движения с 10 декабря 2017 года поезд №21 ускорился на 20 минут, поезд №22 – на 21.