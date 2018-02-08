Акция «Открой своё сердце» состоится в Мурманске

МУРМАНСК/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – На первом этаже возле фонтана в ТРК «Мурманск Молл» 14 февраля с 17:00 до 19:00 состоится акция «Открой своё сердце», посвященная Дню Святого Валентина.
Посетителей торгового комплекса ожидает развлекательная программа с участием мурманских творческих коллективов, конкурсы, розыгрыши призов от партнеров мероприятия, торжественное награждение влюбленной пары – победителей фото-конкурса «Открой свое сердце». Также гости праздника смогут принять участие в фото-квесте «По следам любви».