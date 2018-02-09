В России разрабатывают уникальные вездеходные системы залпового огня

08 Февраля 2018 года, 18:50

РОССИЯ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – Система залпового огня (РСЗО) на шасси гусеничного вездехода «Витязь» включена в перечень перспективного вооружения для арктических бригад, сообщили «Известиям» в Министерстве обороны.

В АО «Машиностроительная компания «Витязь» рассказали, что сейчас они поставляют конечному производителю (ПАО «Мотовилихинские заводы») базовые модели двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30П-1. В них предусмотрена возможность размещения разных видов оружия, дополнительного бронирования и других систем защиты. При установке на платформы РСЗО нужны лишь незначительные доработки.

Снегоболотоход «Витязь» выполнен по схеме «двойное звено», которая предусматривает прицепное соединение двух транспортеров. Впереди размещаются экипаж, боевой расчет системы залпового огня и силовая установка. Сзади находится многофункциональный корпус для монтажа систем вооружения.

ДТ-30 отличается уникальной проходимостью и маневренностью. Он без проблем преодолевает снежные завалы, болота, переплывает небольшие водоемы, овраги и рвы шириной до 4 метров, а также могут взбираться на пригорки и склоны высотой до 1,5 метров.