«Норникель» увеличивает финансирование на приобретение нового оборудования для Кольской ГМК

08 Февраля 2018 года, 19:23

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ - Более 3 млрд рублей инвестирует «Норникель» в 2018 году на приобретение новой техники и оборудования для Кольской ГМК по программе обновления основных средств. Это в 1,5 раза больше чем в 2017 году. План переоснащения производства охватывает все основные структурные подразделения КГМК.

Один из основных получателей новой техники - рудник «Северный». Его парк уже пополнился новыми машинами. В распоряжение горняков поступили одиннадцать единиц основной и вспомогательной техники. К работе под землей уже приступили две самоходные установки для осмотра и крепления кровли горных выработок, две установки для горизонтального бурения шпуров, обезопашивания горных выработок, три машины для зарядки взрывчатого вещества, а также две погрузочно-доставочные машины (ПДМ).

Оособенность новых ПДМ – они могут работать без человека в кабине. Управление машиной на расстоянии с пульта предусмотрено на тот случай, если есть опасность возникновения нештатной ситуации в очистном забое.

Всего на приобретение техники для «Северного» в 2018 году КГМК направляет более 800 млн рублей.