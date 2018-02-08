Крупные компании поддержали российских олимпийцев

08 Февраля 2018 года, 19:40

РОССИЯ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – Компании поддержали российских олимпийцев, переодев свои страницы в социальных сетях в нейтральную серую «форму», сообщает TJ.

К флешмобу присоединились несколько банков, в том числе Сбербанк, МТС, телеграм-канал Федеральной антимонопольной службы, Mail.Ru Group, платёжная система «Мир» и другие крупные бренды России.

Напомним, из-за допингового скандала атлеты из России могут поехать на Игры-2018, но только под олимпийским флагом и без государственного гимна на церемонии награждения.