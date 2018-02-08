Подросток упал в шахту лифта в Апатитах

08 Февраля 2018 года, 22:17

АПАТИТЫ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня вечером в одном из домов по улице Дзержинского произошёл инцидент – в шахту лифта упал подросток 2003 года рождения.

«Воспитанник детского дома 2003 года рождения упал в шахту лифта. Он госпитализирован в Апатитско-Кировскую городскую больницу. Врачи оценивают его состояние», – сообщили «Би-порту» в дежурных службах. По информации местных жителей, трагедия произошла в недостроенном здании, в котором располагается торговый центр.

По факту падения подростка будет проведена процессуальная проверка, сообщили агентству в правоохранительных органах.