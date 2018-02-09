Подросток сломал позвоночник после падения с 4 этажа недостроя в Апатитах

09 Февраля 2018 года, 10:03

АПАТИТЫ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – В результате падения в вентиляционную шахту неэксплуатируемого девятиэтажного здания в Апатитах 14-летний подросток получил переломы поперечных отростков позвоночника, множественные ушибы и ссадины. Об этом «Би-порту» сообщили в Следственном комитете по Мурманской области. Ранее сообщалось, что воспитанник детского дома госпитализирован в медучреждение после падения с четвёртого этажа.

Уже установлено, что пострадавший проник на 4 этаж вышеуказанного здания, вскрыв запертую дверь подручными средствами. В настоящее время по факту происшествия проводится процессуальная проверка. Будет дана правовая оценка действиям владельца здания. В прокуратуре Мурманской области сообщили, что будет проверена деятельность государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Фото: panoramio.com