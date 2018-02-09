В интернете выбирают «Город России»

09 Февраля 2018 года, 10:16

РОССИЯ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – В России запущен интернет-проект «Город России», организованный в целях поддержки национального развития и самосознания поколений, сохранения культурно-исторического наследия.

Это всероссийский проект, в рамках которого народ голосует за самый привлекательный, узнаваемый и символичный город страны. В «Городе России» участвуют только административные центры регионов.

Данные по текущим результатам обновляются в реальном режиме времени, итоги будут подведены 30 декабря 2018 года в 15:00. Сейчас в рейтинге лидируют Владикавказ (74963 голоса), Владивосток (28420) и Нальчик (19380). Мурманск пока на 50 месте, за него отдали голос 519 граждан. На последней строчке – Нарьян-Мар (45).

По итогам голосования в 2017 год лучшими городами признаны Пенза (238452), Владикавказ (200000) и Владивосток (180549). Мурманск был на 44 месте с 8498 голосами. Замыкала рейтинг Пермь (1163).