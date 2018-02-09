В Мурманске состоится чемпионат по скоростной сборке и разборке автомата Калашникова

МУРМАНСК / 9 февраля / БИ-ПОРТ – 17 февраля в МБОУ «Гимназия № 7» пройдет II открытый Чемпионат города Мурманска по скоростной неполной разборке и сборке автомата Калашникова. Соревнования пройдут в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы».
Задачами турнира являются повышение интереса молодежи к службе в вооруженных силах Российской Федерации, улучшение качества содержания работы по патриотическому воспитанию молодежи, подготовка юношей и девушек к военной службе.
Участниками Чемпионата могут стать молодые люди в возрасте от 14 лет до 21 года.
Соревнования проводятся в номинациях: Личное первенство; «Дуэль»; «Слепая» разборка и сборка.