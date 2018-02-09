В Мурманске состоится чемпионат по скоростной сборке и разборке автомата Калашникова

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Сергей Жилин с концертной программой «Рояль – король джаза» Сергей Жилин с концертной программой «Рояль – король джаза»
Улётные призы в честь юбилея авиации Улётные призы в честь юбилея авиации
Впервые Мурманск посетит интерактивная выставка роботов «Роботека» Впервые Мурманск посетит интерактивная выставка роботов «Роботека»
Приглашаем на обучение работе в модуле «Расчет заработной платы» ПП «ПАРУС-Бюджет 8» Приглашаем на обучение работе в модуле «Расчет заработной платы» ПП «ПАРУС-Бюджет 8»
ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам
 
 

Видеоновости16+

Через 10 лет после похищения и убийства мурманского бизнесмена подельников будут судить
 
 
 
 

Курсы валют 09.02.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
79,9241
0,5711
1 USD
Доллар США
57,6736
0,7203
1 EUR
Евро
70,7713
0,2403
10 NOK
Норвежских крон
72,8257
0,0977
10 SEK
Шведских крон
71,2794
-0,2161
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-7°
4.9 м/с
давление 764.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

29 Декабря 2017, 12:30
29 Декабря 2017, 12:00
31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Группа компаний TeleTrade на сегодняшний день представлена в 26 странах мира на четырёх континентах. В Евросоюзе успешно работает компания TeleTrade International Consulting Ltd. Сегодня мы говорим с директором по развитию TeleTrade в Европе Збигневым Грутковски

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

 
 
 
 

Выбор редакции

Завтра в Мурманск доставят первую партию мойвы
09 Февраля 2018, 16:15
Завтра в Мурманск доставят первую партию мойвы
Мурманский транспортный узел: точка невозврата давно пройдена
09 Февраля 2018, 15:21
Мурманский транспортный узел: точка невозврата давно пройдена
Мурманская область – в топ-10 регионов с благополучной экологической обстановкой
09 Февраля 2018, 14:48
Мурманская область – в топ-10 регионов с благополучной экологической обстановкой
Глава администрации встретится с жильцами сгоревших в центре Мурманска квартир
09 Февраля 2018, 14:20
Глава администрации встретится с жильцами сгоревших в центре Мурманска квартир
 
 
 
 

Самое читаемое

Тушение горящей квартиры в центре Мурманска продолжается
08 Февраля 2018, 19:20
Стычка между двумя пьяными компаниями обернулась сломанной челюстью
08 Февраля 2018, 17:54
Судебную систему предлагают реформировать
08 Февраля 2018, 17:00
В России разрабатывают уникальные вездеходные системы залпового огня
08 Февраля 2018, 18:50
Крупные компании поддержали российских олимпийцев
08 Февраля 2018, 19:40
Поезд Мурманск-Петербург ускорится
08 Февраля 2018, 17:05
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » В Мурманске состоится чемпионат по скоростной сборке и разборке автомата Калашникова
 
 
 
 
09 Февраля 2018 года, 10:33

В Мурманске состоится чемпионат по скоростной сборке и разборке автомата Калашникова


МУРМАНСК / 9 февраля / БИ-ПОРТ – 17 февраля в МБОУ «Гимназия № 7» пройдет II открытый Чемпионат города Мурманска по скоростной неполной разборке и сборке автомата Калашникова. Соревнования пройдут в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы».

Задачами турнира являются повышение интереса молодежи к службе в вооруженных силах Российской Федерации, улучшение качества содержания работы по патриотическому воспитанию молодежи, подготовка юношей и девушек к военной службе.

Участниками Чемпионата могут стать молодые люди в возрасте от 14 лет до 21 года.

Соревнования проводятся в номинациях: Личное первенство; «Дуэль»; «Слепая» разборка и сборка.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
Мурманчанина развели на секс и деньги
2.
Кировскую фирму принудили выплатить работникам более 4 млн рублей задолженности по зарплате
3.
Сенатор рассказала подробности инцидента с пассажиркой в воздухе
4.
Завтра в Мурманск доставят первую партию мойвы
5.
Россияне смогут записаться к врачу по картам «Мир»
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»