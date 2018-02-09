Теплоход «Иван Папанин» получил повреждение корпуса в Антарктиде

09 Февраля 2018 года, 11:42

МИР/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Теплоход Мурманского морского пароходства «Иван Папанин» участвовал в Российской антарктической экспедиции. Во время работы судна в районе индийской станции Бхарати произошла поломка. Об этом сообщили в Государственном научном центре «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт». Информация была получена 6 февраля.

Судно получило повреждение корпуса. На борту «Ивана Папанина» находилось около 100 человек. Участники экспедиции были эвакуированы на станцию Бхарати.

В настоящее время характер повреждения не определен. Пока теплоход пребывал на станции, для откачки воды были переданы два насоса.

7 февраля плановые работы судна были завершены. В тот же день теплоход взял курс на станцию Мирный, куда планирует прибыть 10 февраля.