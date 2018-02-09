Аэрофлот ужесточает ответственность пассажиров за несанкционированное открытие аварийных выходов

09 Февраля 2018 года, 12:34

РОССИЯ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Аэрофлот предупреждает об ужесточении ответственности за несанкционированное открытие аварийных выходов на борту самолета.

Открытие аварийных выходов предусмотрено лишь в чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью пассажиров. Такие действия возможны только по команде экипажа. В случае самовольного открытия выходов и игнорирования требований экипажа нарушителя привлекут к административной или уголовной ответственности. С него будет взыскана компенсация ущерба в результате повреждения самолета и/или задержки рейса.

Места у аварийных выходов могут занимать только те пассажиры, психическое и физическое состояние которых позволяет быстро понять указание экипажа и выполнить необходимые действия в случае экстренной эвакуации. Соблюдение этого требования компания будет контролировать.

Пассажир должен быть уверен, что соответствует критериям, в том числе, если за дополнительную плату намерен забронировать или приобрести билет на места у аварийного выхода, относящиеся к категории Space+.

Перед взлетом для пассажиров на местах у аварийных выходов будет проводиться инструктаж о необходимости их участия в обеспечении безопасности, о командах экипажа, а также о последовательности действий по открытию аварийного выхода.

Дополнительное информирование о правилах связано с инцидентом на Airbus A320, который 31 января сел в аэропорту Волгограда. Пассажиры уже направились на высадку, когда в салоне появился дым из-за возгорания зарядного устройства одного из пассажиров. Благодаря оперативным действиям экипажа возгорание быстро ликвидировали, пассажирам сообщили, что ситуация под контролем. Однако несколько пассажиров, проигнорировав требование остаться на борту, открыли аварийные люки и спустились по надувному трапу на перрон. Это могло иметь тяжелые последствия для пассажиров, но их удалось избежать.

Фото: М. Паламарчук