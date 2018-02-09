Как отреагировали пользователи интернета на возможную отмену в Мурманске троллейбуса №10

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Сергей Жилин с концертной программой «Рояль – король джаза» Сергей Жилин с концертной программой «Рояль – король джаза»
Улётные призы в честь юбилея авиации Улётные призы в честь юбилея авиации
Впервые Мурманск посетит интерактивная выставка роботов «Роботека» Впервые Мурманск посетит интерактивная выставка роботов «Роботека»
Приглашаем на обучение работе в модуле «Расчет заработной платы» ПП «ПАРУС-Бюджет 8» Приглашаем на обучение работе в модуле «Расчет заработной платы» ПП «ПАРУС-Бюджет 8»
ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам
 
 

Видеоновости16+

«Норникель» и «Русская платина» подписали соглашение о партнерстве
 
 
 
 

Курсы валют 09.02.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
79,9241
0,5711
1 USD
Доллар США
57,6736
0,7203
1 EUR
Евро
70,7713
0,2403
10 NOK
Норвежских крон
72,8257
0,0977
10 SEK
Шведских крон
71,2794
-0,2161
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-7°
4.9 м/с
давление 764.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

29 Декабря 2017, 12:30
29 Декабря 2017, 12:00
31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Группа компаний TeleTrade на сегодняшний день представлена в 26 странах мира на четырёх континентах. В Евросоюзе успешно работает компания TeleTrade International Consulting Ltd. Сегодня мы говорим с директором по развитию TeleTrade в Европе Збигневым Грутковски

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

 
 
 
 

Выбор редакции

Завтра в Мурманск доставят первую партию мойвы
09 Февраля 2018, 16:15
Завтра в Мурманск доставят первую партию мойвы
Мурманский транспортный узел: точка невозврата давно пройдена
09 Февраля 2018, 15:21
Мурманский транспортный узел: точка невозврата давно пройдена
Мурманская область – в топ-10 регионов с благополучной экологической обстановкой
09 Февраля 2018, 14:48
Мурманская область – в топ-10 регионов с благополучной экологической обстановкой
Глава администрации встретится с жильцами сгоревших в центре Мурманска квартир
09 Февраля 2018, 14:20
Глава администрации встретится с жильцами сгоревших в центре Мурманска квартир
 
 
 
 

Самое читаемое

Тушение горящей квартиры в центре Мурманска продолжается
08 Февраля 2018, 19:20
Стычка между двумя пьяными компаниями обернулась сломанной челюстью
08 Февраля 2018, 17:54
Судебную систему предлагают реформировать
08 Февраля 2018, 17:00
В России разрабатывают уникальные вездеходные системы залпового огня
08 Февраля 2018, 18:50
Крупные компании поддержали российских олимпийцев
08 Февраля 2018, 19:40
Поезд Мурманск-Петербург ускорится
08 Февраля 2018, 17:05
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Как отреагировали пользователи интернета на возможную отмену в Мурманске троллейбуса №10
 
 
 
 
09 Февраля 2018 года, 13:00

Как отреагировали пользователи интернета на возможную отмену в Мурманске троллейбуса №10


МУРМАНСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Новость о планах мурманских перевозчиков закрыть троллейбусный маршрут №10 вызвала бурную реакцию у местных жителей. Вместо «рогатых» на маршрут планируется выпустить больше автобусов. Свое решение предприятие-перевозчик объясняет экономией: автобус ходит быстрее троллейбуса, а люди чаще всего используют единый проездной билет и оплачивают поездку наличными средствами – стало быть на чем добираться из пункта А в пункт Б им всё равно. Но подавляющее большинство читателей «Би-порта» и пользователей социальных сетей инициативу не оценили.

Более 60% опрошенных агентством читателей полагают, что троллейбус всё же стоит оставить. Это экологический вид транспорта, он неплохо разгружает часть линии, по которой курсирует «десятый» автобус, да и в целом ездить в них удобнее.

«Попробуйте-ка влезть в автобус №10 утром возле кинотеатра «Мурманск». Их сколько ни пусти — толпа будет в них лютая. А когда автобусы будут стоять в Росте на железнодорожном переезде – их полгорода будет ждать? К тому же троллейбусы удобнее, теплее и не воняют», - пишет один из пользователей интернета.

Решения, которые планирует принять перевозчик, граждане связывают с попытками скрыть внутренние проблемы компании.

«Пытаются в очередной раз завуалировать свои проблемы, чаяниями народа. Просто скоро нечего будет выпускать на линии 3, 6 и 4 и в этой ситуации 10-ка оказалась крайней. Так было с маршрутами №№1 и 2», - пишет пользователь Аристарх.

Кто-то полагает, что такими действиями готовится плацдарм для работы маршруток. Но о нареканиях к работе водителей автобусов малой вместительности говорят уже не первый год: правила дорожного движения не соблюдают, автобусы находятся часто в ненадлежащем состоянии, пытаются одновременно делать десять дел.

Граждане предлагают не только не убирать троллейбус №10, но и напротив – избавиться от автобуса.

«Автобус отмените, троллейбус хоть не дымит. Еще линию проводов продлить по улице Папанина, так он и до Росты дойдет», - пишет Сергей Сергеев.

Впрочем, сколько не комментируй, решение в любом случае останется за компанией. А какое это будет решение – узнаем в ближайшее время.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
Кировскую фирму принудили выплатить работникам более 4 млн рублей задолженности по зарплате
2.
Сенатор рассказала подробности инцидента с пассажиркой в воздухе
3.
Завтра в Мурманск доставят первую партию мойвы
4.
Россияне смогут записаться к врачу по картам «Мир»
5.
Из пожара на Володарского спасли кошку и собаку
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»