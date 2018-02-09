Как отреагировали пользователи интернета на возможную отмену в Мурманске троллейбуса №10

09 Февраля 2018 года, 13:00

МУРМАНСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Новость о планах мурманских перевозчиков закрыть троллейбусный маршрут №10 вызвала бурную реакцию у местных жителей. Вместо «рогатых» на маршрут планируется выпустить больше автобусов. Свое решение предприятие-перевозчик объясняет экономией: автобус ходит быстрее троллейбуса, а люди чаще всего используют единый проездной билет и оплачивают поездку наличными средствами – стало быть на чем добираться из пункта А в пункт Б им всё равно. Но подавляющее большинство читателей «Би-порта» и пользователей социальных сетей инициативу не оценили.

Более 60% опрошенных агентством читателей полагают, что троллейбус всё же стоит оставить. Это экологический вид транспорта, он неплохо разгружает часть линии, по которой курсирует «десятый» автобус, да и в целом ездить в них удобнее.

«Попробуйте-ка влезть в автобус №10 утром возле кинотеатра «Мурманск». Их сколько ни пусти — толпа будет в них лютая. А когда автобусы будут стоять в Росте на железнодорожном переезде – их полгорода будет ждать? К тому же троллейбусы удобнее, теплее и не воняют», - пишет один из пользователей интернета.

Решения, которые планирует принять перевозчик, граждане связывают с попытками скрыть внутренние проблемы компании.

«Пытаются в очередной раз завуалировать свои проблемы, чаяниями народа. Просто скоро нечего будет выпускать на линии 3, 6 и 4 и в этой ситуации 10-ка оказалась крайней. Так было с маршрутами №№1 и 2», - пишет пользователь Аристарх.

Кто-то полагает, что такими действиями готовится плацдарм для работы маршруток. Но о нареканиях к работе водителей автобусов малой вместительности говорят уже не первый год: правила дорожного движения не соблюдают, автобусы находятся часто в ненадлежащем состоянии, пытаются одновременно делать десять дел.

Граждане предлагают не только не убирать троллейбус №10, но и напротив – избавиться от автобуса.

«Автобус отмените, троллейбус хоть не дымит. Еще линию проводов продлить по улице Папанина, так он и до Росты дойдет», - пишет Сергей Сергеев.

Впрочем, сколько не комментируй, решение в любом случае останется за компанией. А какое это будет решение – узнаем в ближайшее время.