Регионы отчитаются перед Минтрудом по выплатам за первенца

09 Февраля 2018 года, 13:25

РОССИЯ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Власти субъектов будут еженедельно отчитываться по ситуации с новыми пособиями на рождение или усыновление первого и второго ребенка. Письмо с таким поручением Министерство труда направило в регионы в январе.

В отчете должны быть указаны данные о численности обратившихся за назначением ежемесячной выплаты, количестве уже назначенных и выданных пособий, а также объеме расходов, уточняют «Известия».

С 1 января по поручению Владимира Путина семьи получают новое ежемесячное пособие на первенца в размере прожиточного минимума для детей. Выплата полагается нуждающимся семьям, выплачивается полтора года. Аналогичное пособие предусмотрено и при рождении второго ребенка, но за счет средств материнского капитала.

В Мурманской области 14 тысяч рублей будет выплачиваться с июля женщинам в возрасте до 26 лет. Соответствующий законопроект принят областной Думой в первом чтении.

В Минтруде рассказали, что, благодаря новой форме отчетности, можно контролировать деятельность регионов по выплате пособий. Это также позволит оценить динамику рождаемости и объем необходимых средств из федерального бюджета.