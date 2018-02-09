88% россиян будут есть блины на Масленицу

09 Февраля 2018 года, 13:42

РОССИЯ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, приуроченного к началу Масленичной недели и предстоящему Великому посту.

Помимо широко известной традиции выпекания блинов, Масленица знаменита сжиганием чучела зимы (эта традиция известна 58% россиян), народными гуляниями (24%).

Массово соблюдаемые обряды Масленичной недели: лакомиться блинами (планируют 88% опрошенных), ходить в гости, принимать у себя родных и друзей (70%). Активные забавы пока менее популярны: участвовать в народных гуляниях намереваются 46%, сжигать чучело – 39%. Повиниться перед близкими в день Прощеного воскресенья собираются 83% респондентов.

Соблюдать Великий пост (полностью или частично), начинающийся по окончании Масленичной недели, планируют 11% опрошенных россиян (14% женщин против 8% мужчин, 13% людей от 45 лет и старше против 5% 18-24-летних). Каждый пятый (20%) еще не определился в выборе, а 66%, напротив, точно знают, что не будут ограничивать себя в еде и поступках.