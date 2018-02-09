Глава администрации встретится с жильцами сгоревших в центре Мурманска квартир

09 Февраля 2018 года, 14:20

МУРМАНСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев встретится с жильцами дома на улице Володарского, 10, чьи квартиры пострадали от пожара, который тушили почти 18 часов. Как ранее сообщалось, от огня пострадали восемь квартир.

«Эвакуировано 10 человек, в их числе 4 ребенка. Двое обслужены амбулаторно, женщина преклонного возраста доставлена в больницу с термическими ожогами», – рассказал начальник отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска Юрий Осадчук.

В настоящий момент доступ разрешён только в пять квартир. Их жильцы в сопровождении пожарных-спасателей имеют возможность забрать свои вещи.

Пострадавший от пожара подъезд отключен от коммуникаций, за исключением системы отопления. Ведутся работы по восстановлению теплового контура.