Мурманская область – в топ-10 регионов с благополучной экологической обстановкой

09 Февраля 2018 года, 14:48

РОССИЯ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Регионами с самой благополучной экологической обстановкой по итогам 2017 года стали Тамбовская область, Алтай и Алтайский край. Об этом свидетельствуют данные Экологического рейтинга субъектов России общественной организации «Зелёный патруль».

В десятку лидеров вошла и Мурманская область, заняв в рейтинге шестое место. По итогам лета минувшего года она занимала девятое место, а по итогам осени – уже шестое.

«Мурманская область в 2017 году показала уверенный рост и улучшила свои позиции на девять пунктов, впервые войдя топ-10 экологического рейтинга. Это произошло благодаря таким значимым событиям, как запуск мусоросортировочного комплекса в Заполярье, реализация проекта по ликвидации несанкционированных свалок судов, а также экологическая модернизация ряда промышленных предприятий», — сказал Нагибин RT.

В конце рейтинга оказалась Челябинская область.

Согласно данным Гринпис России о доступности раздельного сбора мусора в городах с населением более 100 тысяч человек, Мурманск занял 28 место, раздельный сбор мусора доступен здесь 30% жителей.