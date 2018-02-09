В Мурманске начнёт работу Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям

09 Февраля 2018 года, 14:59

МУРМАНСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям откроет территориальное подразделение на базе поисково-спасательного отряда «МурманСпас». Об этом стало известно в ходе встречи исполнительного директора Национального центра Валерия Солянина с руководителем «МурманСпас» Ольгой Кононенко.

«Мы договорились об открытии территориального подразделения Национального Центра на базе «МурманСпас». Будем в дальнейшем тесно сотрудничать и взаимодействовать. На базе этого отряда запустим проекты по поиску, профилактике и социальной поддержке», - рассказал Солянин.

«МурманСпас» начал свою деятельность после пропажи нескольких детей в регионе. Сейчас в отряде 8 координаторов, которые организуют поиски по области и волонтеры. В случае большой беды они поднимают на поиски добровольцев.