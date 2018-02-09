Мурманский транспортный узел: точка невозврата давно пройдена

09 Февраля 2018 года, 15:21

МУРМАНСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманске с рабочей поездкой находится заместитель министра транспорта Российской Федерации Алан Лушников. Он осмотрел строящиеся объекты Мурманского транспортного узла, а также провёл совещание, посвящённое реализации проекта. Как отметила в ходе совещания губернатор Мурманской области Марина Ковтун, с министерством у региональных властей налажено тесное взаимодействие.

«У нас полное понимание того, что проект должен быть реализован в полном объёме и в установленные сроки. Но реальность порой бывает иной, чем мы ожидаем. Тем не менее, до сих пор нам удавалось синхронизировать все задачи», - сказала Марина Ковтун.

По её словам, доказать необходимость реализации проекта удалось на всех уровнях. Точка невозврата пройдена давно.

«Нас поддерживает в этом и президент Российской Федерации. Он не раз отмечал, что Мурманский транспортный узел входит в число наиболее значимых проектов на северо-западе страны», - сказала глава Заполярья.

В настоящее время ведётся активное строительство основного объекта МТУ – железнодорожной ветки на западный берег Кольского залива. Причём активно идёт строительство не только самого железнодорожного полотна, но и новых автомобильных путепроводов и мостов.

Ранее стало известно, что Мурманский транспортный узел может не войти в состав Кольской опорной зоны.