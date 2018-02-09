Россияне смогут записаться к врачу по картам «Мир»

09 Февраля 2018 года, 15:50

РОССИЯ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – С помощью национальной карты «Мир» можно будет записаться на прием к врачу онлайн и купить лекарства в аптеках по электронному рецепту. Новый сервис станет доступен к концу 2018 года, рассказали «Известиям» источник, близкий к ЦБ, и два банкира, знакомых с ситуацией.

На технологическом уровне такая возможность уже есть, отметили в НСПК. Карта «Мир» станет идентификатором доступа, то есть на ней информации о конкретном человеке не будет. Данные о гражданине содержатся в базе поликлиники, о выписанных рецептах — в аптеках. Электронный рецепт нельзя потерять, можно лишь утратить карту, которая является ключом к услугам.

В НСПК не уточнили, в какие сроки запустят приложение. Там лишь подчеркнули, что в дальнейшем банки-эмитенты карт сами решат, какие нефинансовые сервисы добавить на «Мир», исходя из потребностей клиентов и совместимости с инфраструктурой региона.

В июне 2017 года сообщалось, что карта «Мир» в 2018 году получит функционал зачётной книжки: ее привяжут к зачетным книжкам студентов.

Пенсионеры и сотрудники бюджетных учреждений с 1 июля 2018 года должны быть переведены на карты «Мир». За 2017 год рост числа пользователей этих карт составил 63%, на руках у населения более 31 млн штук (10% от всех карт в России).

Фото: eer.ru