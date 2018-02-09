Завтра в Мурманск доставят первую партию мойвы

09 Февраля 2018 года, 16:15

МУРМАНСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске готовятся встретить первую с 2015 года мойву. Как сообщили «Би-порту» в пресс-службе Мурманского морского рыбного порта, два небольших судна с «народной рыбкой» прибудут в Мурманск уже завтра, 10 февраля.

Напомним, после двухлетнего перерыва российско-норвежская смешанная комиссия по рыболовству согласовала общие допустимые уловы на мойву в объёме 202 тысяч тонн. Российские промысловики смогут выловить в рамках мойвенной путины 2018 года 80 тысяч тонн рыбы.