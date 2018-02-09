Сенатор рассказала подробности инцидента с пассажиркой в воздухе

09 Февраля 2018 года, 16:24

МУРМАНСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко поделилась деталями инцидента в воздухе, когда пассажирка рейса Москва – Мурманск внезапно ощутила недомогание и ей потребовалась помощь медика.

«После того, как бортпроводники обратились за помощью, девушка была осмотрена, чтобы понять, насколько серьёзные симптомы. Исключили аппендицит, а значит, спазм скорее всего был вызван другим. Мы предложили сообщить в аэропорт, чтобы у трапа встретила «скорая», однако через некоторое пассажирке стало легче и она вернулась на своё место», – рассказала сенатор.

Случаи внезапного ухудшения самочувствия пассажиров – довольно обычное явление. Некоторые пассажиры перед началом путешествия принимают успокоительные, чтобы полёт прошёл спокойно. Однако, нередки случаи, когда из-за недомогания пассажира самолёт возвращается со взлётной полосы или производит вынужденную посадку в ближайшем аэропорту по маршруту следования. Так, в середине января в московском аэропорту из-за резкого недомогания мурманский самолёт вернулся с исполнительного старта к терминалу, чтобы снять с рейса китайского туриста и его багаж. Всё это неизбежно сопровождается дополнительными расходами для перевозчиков и задержками для пассажиров.

«В аптечке, которая находилась на борту, не было, например, элементарных спазмальгетиков. Мне кажется, имеет смысл с соответствующими ведомствами рассмотреть вопрос о составе не только авиационной аптечки, но и на других объектах транспорта. На Совете (Экспертный совет по охране здоровья и оказанию медицинской помощи при Совете Федерации, – ред.) мы будем рассматривать и эти вопросы в том числе. Возможно, необходимо будет расширить круг профессий, которые могут иметь право оказывать не только первую помощь, но и медицинскую», – рассказала Татьяна Кусайко «Би-порту». Среди профессий, которые стоит включить в перечень по оказанию медпомощи, сенатор назвала учителей. Сейчас педагоги имеют право оказывать только первую помощь.

Фото: М. Паламарчук