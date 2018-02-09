Кировскую фирму принудили выплатить работникам более 4 млн рублей задолженности по зарплате

09 Февраля 2018 года, 16:39

КИРОВСК/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кировска добилась выплаты зарплаты 58 работникам ООО «СтройИнвест». Объём задолженности превысил 4 млн рублей. В отношении директора компании было возбуждено дело об административном правонарушении.

«Было установлено, что основным контрагентом ООО «СтройИнвест» является Кировский филиал акционерного общества «Апатит». В целях скорейшего устранения нарушенных трудовых прав граждан прокурором города Кировска информация была направлена директору филиала», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Предприятию было предложено решить вопрос о принятии мер по исполнение своих обязательств перед ООО «СтройИнвест» по оплате выполненной работы. После рассмотрения информации прокуратуры города акционерным обществом «Апатит» произведена выплата по договорам подряда.

В настоящее время задолженность по оплате труда погашена в полном объеме.