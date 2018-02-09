Из-за уборки снега на улицах Мурманска временно будет запрещена парковка и движение

09 Февраля 2018 года, 16:50

МУРМАНСК / 9 февраля / БИ-ПОРТ – В целях своевременного и качественного проведения работ по уборке в Мурманске для обеспечения безопасности дорожного движения будет запрещена парковка и движение транспортных средств на некоторых участках улично-дорожной сети. Уборка будет производиться с 9 по 16 февраля.

- по ул. Володарского, от ул. Челюскинцев до просп. Ленина, с 18 часов 09 февраля до 23 часов 12 февраля;

- по ул. Капитана Егорова с двух сторон с 23 часов 11 февраля до 8 часов 12 февраля;

- по ул. Ленинградской с двух сторон с 23 часов 13 февраля до 8 часов 14 февраля;

- по проезду вдоль дома № 7 по ул. Коммуны с 8 часов до 16 часов 14 февраля;

- по ул. Бочкова с двух сторон с 23 часов 14 февраля до 8 часов 15 февраля;

- по ул. Генерала Щербакова, от ул. Баумана до просп. Кольского, с 23 часов 14 февраля до 8 часов 15 февраля;

- по ул. Дзержинского с двух сторон с 23 часов 14 февраля до 8 часов 15 февраля;

- по проезду вдоль дома № 7 по ул. Коммуны с 23 часов 14 февраля до 8 часов 15 февраля;

- по ул. Самойловой с двух сторон с 23 часов 15 февраля до 8 часов 16 февраля.

Также будет запрещена парковка транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети города Мурманска:

- по ул. Баумана, от просп. Кольского до ул. Достоевского (четная сторона), с 23 часов 8 февраля до 8 часов 9 февраля;

- по ул. Капитана Маклакова, от остановки общественного транспорта «Почта» по ул. Капитана Маклакова до ул. Старостина (нечетная сторона), с 23 часов 8 февраля до 8 часов 9 февраля;

- по проезду от дома № 58 до дома № 84 по просп. Кольскому с 8 до 16 часов 9 февраля;

- по проезду к дому № 10 по проезду Связи с 8 до 16 часов 9 февраля;

- по проезду от домов №№ 8, 13 по ул. Капитана Маклакова до проезда Связи с 8 до 16 часов 9 февраля;

- по ул. Алексея Хлобыстова, от ул. Свердлова до просп. Героев-североморцев, с двух сторон с 8 до 16 часов 9 февраля;

- по проезду от ул. Капитана Орликовой до дома № 2 корп. 3 по ул. Каменной с 8 до 16 часов 10 февраля;

- по проезду от дома № 1 по ул. Старостина к проезду Связи с 8 до 16 часов 10 февраля;

- по ул. Алексея Хлобыстова, от просп. Героев-североморцев до ул. Гончарова, с двух сторон с 8 до 16 часов 10 февраля.

- по ул. Баумана, от просп. Кольского до ул. Достоевского, с двух сторон с 23 часов 11 февраля до 8 часов 12 февраля;

- по ул. Ленинградской, в районе дома № 1 по ул. Коминтерна, с 8 часов до 16 часов 12 февраля;

- по проезду вдоль домов №№ 31-35 по ул. Крупской с 8 часов до 16 часов 13 февраля;

- по ул. Челюскинцев, от проезда Портового до ул. Карла Либкнехта (четная сторона), с 8 часов до 16 часов 13 февраля;

- по проезду вдоль домов №№ 31-35 по ул. Крупской с 8 часов до 16 часов 14 февраля;

- по проезду Портовому, от дома № 31 до дома № 21 по проезду Портовому (нечетная сторона), с 8 часов до 16 часов 14 февраля;

- по проезду Портовому, в районе дома № 25 по проезду Портовому, с 23 часов 14 февраля до 8 часов 15 февраля;

- по проезду от дома № 50 до дома № 40а по ул. Героев Рыбачьего с 8 часов до 16 часов 15 февраля;

- по ул. Шмидта, от ул. Академика Книповича до ул. Комсомольской (нечетная сторона), с 8 часов до 16 часов 15 февраля;

- по проезду от Верхне-Ростинского шоссе к дому № 1 по Верхне-Ростинскому шоссе с 8 часов до 16 часов 15 февраля;

- по проезду Портовому, от дома № 31 до дома № 21 по проезду Портовому (четная сторона), с 8 часов до 16 часов 15 февраля;

- по ул. Героев Рыбачьего, от просп. Кольского до дома № 6 по ул. Героев Рыбачьего, с двух сторон с 23 часов 15 февраля до 8 часов 16 февраля;

- по ул. Шевченко, от просп. Кольского до дома № 36 по ул. Шевченко, с 23 часов 15 февраля до 8 часов 16 февраля;

- по проезду Портовому, от ул. Челюскинцев до железнодорожного переезда, с двух сторон с 23 часов 15 февраля до 8 часов 16 февраля;

- по проезду от дома № 50 до дома № 40а по ул. Героев Рыбачьего с 8 часов до 16 часов 16 февраля;

- по ул. Челюскинцев, от ул. Профсоюзов до ул. Карла Либкнехта (нечетная сторона), с 8 часов до 16 часов 16 февраля;

- по проезду от Верхне-Ростинского шоссе к дому № 1 по Верхне-Ростинскому шоссе с 8 часов до 16 часов 16 февраля.