09 Февраля 2018 года, 18:00

МОСКВА/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – С 15 февраля 2018 года Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади в аэропорту Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании.

Так, пассажир обязан предъявить на регистрации весь багаж, ручную кладь, а также вещи, перевозимые без дополнительной оплаты сверх норм бесплатного провоза багажа и ручной клади.

При выходе на посадку работники или агенты компании будут проверять ручную кладь пассажиров на соответствие нормам авиакомпании по размерам, весу с помощью специальных измерительных приборов, а также по количеству мест.

Если ручная кладь пассажира по каким-либо параметрам не соответствует нормам, установленным авиакомпанией, пассажир обязан сдать ручную кладь в качестве регистрируемого багажа. Если в результате будет превышена бесплатная норма багажа, предусмотренная билетом пассажира, он обязан оплатить такой сверхнормативный багаж.

В случае выявления нарушений норм провоза багажа, и при отказе пассажира оплатить провоз своего багажа в размере и на условиях, которые предусмотрены договором воздушной перевозки пассажира, в соответствии со ст. 107 Воздушного кодекса РФ ПАО «Аэрофлот» оставляет за собой право отказать пассажиру в перевозке.

Фото: М. Паламарчук