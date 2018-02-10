В Петербурге дети не дали трактору снести горку

10 Февраля 2018 года, 10:26

САНКТ-ПЕРЕРБУРГ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – В Овсянниковском саду в Петербурге дети не пропустили трактор, который хотел снести их снежную горку. Об этом сообщили активисты Центрального района.

Дети встали на пути и не пропустили машину к горке, забросали снежками. Когда трактор уехал, они продолжили играть.

По словам активистов Центрального района, власти не стали устанавливать деревянную горку, и жители слепили её из снега.

«Подрастающие петербуржцы будут биться за свои права снежками, задором и смехом!» - подчеркнули активисты.