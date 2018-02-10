На стадионы во время ЧМ-2018 нельзя проносить селфи-палки

10 Февраля 2018 года, 12:31

РОССИЯ/ 9 февраля/ БИ-ПОРТ – Правила поведения зрителей на стадионах Чемпионата мира-2018, утвержденные FIFA, включают список почти 50 запрещенных предметов. Кроме запрета на оружие, взрывчатку, алкоголь и т.д. действует табу на селфи-палки, зонтики длиной более 25 см, штативы для фото- и видеотехники, дроны и музыкальные инструменты (кроме дудок и горнов).

Предметы, не представляющие угрозу жизни и здоровью людей, можно оставить в камерах хранения. Если болельщик всё же сможет пронести селфи-палку или зонт и попытается ими воспользоваться, то билет будет автоматически аннулирован, а нарушителя удалят с матча.

В пресс-службе оргкомитета «Россия-2018» «Известиям» рассказали, что перед входом на стадион болельщиков досмотрят стюарды, пронести запрещенные предметы почти невозможно.

Председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин считает, что селфи-палки действительно опасны, потому что болельщики могут использовать их в драке.