В Мурманске начал работу фестиваль изотекстовой культуры «Polarfest»

10 Февраля 2018 года, 13:30

МУРМАНСК/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной научной библиотеке в четвертый раз проходит заполярный фестиваль изотекстовой культуры «Polarfest». Основная тема фестиваля – творчество в области книгоиздания, графики, иллюстрации и кино. В этом году мероприятия в рамках фестиваля будут проходить в течение месяца на разных площадках Мурманска.

В день открытия фестиваля состоятся презентация выставки иллюстраций к новой книге мурманского писателя и художника Екатерины Панфиловой «Почему лягушки поют», мастер-класс художника-иллюстратора из Москвы Екатерины Безруковой и творческого объединения «Гараж». Пройдут презентация живописных работ участников проекта «Пиксель в рамке», лекция художника проекта «Дети 90-х» из Санкт-Петербурга. Посетители посетят также ярмарку иллюстраций и комиксов.