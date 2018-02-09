«Северсталь» инвестирует более миллиарда рублей в модернизацию и развитие Оленегорского ГОКа в 2018 году

10 Февраля 2018 года, 15:30

ОЛЕНЕГОРСК/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ - Инвестиционная программа АО «Олкон» (входит в ПАО «Северсталь») в 2018 году составит чуть более миллиарда рублей, что соответствует уровню последних трех лет. Вложения будут направлены на поддержание основных фондов, а также в проекты по снижению себестоимости продукции. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе компании.

Около 290 млн. рублей будет выделено на закупку двух новых автосамосвалов и фронтального погрузчика в горном управлении. Порядка 114 млн. рублей направят на модернизацию оборудования дробильно-обогатительной фабрики – замену двух мельниц на участке обогащения, а также 90 млн. рублей на модернизацию схемы дробления третьей нитки. Эти инвестиции позволят повысить надежность и мощность передела второй стадии дробления и улучшить ситовую характеристику дробленой руды.

«Запланированные инвестиции позволят «Олкону» выполнить производственную программу 2018 года и продолжить работу, направленную на повышение качества железорудного концентрата», – прокомментировал исполнительный директор «Олкона» Алексей Борисов.

Среди проектов по снижению себестоимости продукции - перенос склада привозных руд в Оленегорском карьере максимально близко к комплексу циклично-поточной технологии, что позволит сократить маршрут транспортировки руды на 1.7 километра. Компания инвестирует в этот проект около 50 млн. рублей.