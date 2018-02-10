Мурманские школьники устроили флешмоб в поддержку российских олимпийских спортсменов

10 Февраля 2018 года, 17:15

МУРМАНСК/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – Учащиеся мурманской гимназии №3 устроили флешмоб в поддержку российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Южной Корее. Под песню «Давай, Россия» они исполнили танец, в который включили элементы из некоторых спортивных дисциплин: лыжи, биатлон, конькобежный спорт, бобслей и кёрлинг.

Напомним, Российский олимпийский комитет был отстранён от участия в Олимпийских играх в связи с обвинениями в применении допинга спортсменами. Россияне выступают на Олимпиаде, однако, под нейтральным олимпийским флагом и форме, не отражающей государственную принадлежность. Всего в Пхёнчхан отправили 169 спортсменов, которые выступят в 15 дисциплинах.