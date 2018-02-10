В Мурманске пройдут мероприятия ко Дню основания Японии

10 Февраля 2018 года, 17:45

МУРМАНСК/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ - В Мурманской научной библиотеке начинается познавательная программа «Страна восходящего солнца», посвященная Японии. 2018 год – год обмена культурными традициями между Россией и Японией. Мурманчан приглашают для знакомства с этой удивительной страной 11 февраля – этот день считается днем основания государства Япония.

На разных площадках библиотеки мурманчан ждет увлекательная программа – квиз «Удивительная Япония», открытие выставки изданий «Ветка сакуры, показ анимационных фильмов японского режиссера Хаяо Миядзаки, мастер-классы «Рисуем мангу вместе с Александрой Шван» и «Рисуем героев в стиле «Чиби» вместе с Аленой Губиной, а также выставки изданий.