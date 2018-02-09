На Имандре спасли двух снегоходчиков

10 Февраля 2018 года, 16:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ – На озере Имандра спасли двух рыбаков. Мужчины передвигались по озёру на снегоходах и провалились под лёд. Об этом сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде. Несчастный случай произоёшл в районе острова Малый Сосоновый.

Спасатели эвакуировали пострадавши, одному из которых, мужчине 1949 года рождения, потребовалась помощь медиков.

Напомним, 3 февраля 2018 года двое мужчин на снегоходе провалились под лёд в Терском районе. Им удалось самостоятельно выбраться, однако один из них в последующем скончался от переохлаждения.