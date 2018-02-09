В Островном восстановлено электроснабжение

10 Февраля 2018 года, 17:05

ОСТРОВНОЙ/ 10 февраля/ БИ-ПОРТ - Ремонтная бригада филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» устранила повреждение на линии Л-177 (150 кВ), по которой обеспечивается электроснабжение ЗАТО Островной. Напомним, 9 февраля в 14:27 произошло отключение этой линии. В кратчайшие сроки все потребители были запитаны от резервных источников питания.

Ремонтно-восстановительная бригада Колэнерго была доставлена к месту повреждения линии вертолётом и устранила повреждение арматуры на одной из опор.

На данный момент все потребители Островного получают электроснабжение по нормальной схеме.

Линия электропередачи Л-177, протяженность которой составляет почти 200 километров, проходит по тундре, связывая Серебрянскую ГЭС-16 с ЗАТО Островной.