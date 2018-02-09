«Polarfest» открыл свои двери в Мурманской научной библиотеке

11 Февраля 2018 года, 11:54

МУРМАНСК/ 11 ФЕВРАЛЯ/ БИ-ПОРТ – 10 февраля в Мурманской областной научной библиотеке прошёл фестиваль изотекстовой культуры «Polarfest. На площадках библиотеки гости увидели эксклюзивные авторские работы, комиксы, плакаты, оригинальные декорации и необычные сувениры. Мурманчане услышали песни, исполненные под гитару заполярным музыкантом Артемом Палмером, и побывали на различных мероприятиях. Это выставка детской писательницы Екатерины Панфиловой «Почему лягушки поют» и ее мастер-класс по сказкосочинительству, мастер-класс «Дракономания: рисуем драконов и комиксы с ними», который провела художница Koda, лекция «Классическая покадровая анимация в современной мультипликации» Даши Одуванчик и аукцион на представленные авторские работы.

Фестиваль «Polarfest» проходит уже четвертый год. Каждый раз его формат меняется. В этом году запланировано 15 мероприятий, которые будут развлекать мурманчан и гостей города каждые выходные до начала марта. Это кинопоказы, обсуждения, мастер-классы, выставки, лекции и музыкальные выступления. Самые частые посетители фестиваля – молодые люди, студенты и любители рисования, желающие посетить встречи с состоявшимися художниками.

«Мы всячески стараемся поддерживать изобразительную и комикс-культуру в городе Мурманске. Ищем местных художников и приглашаем их из других городов, чтобы развивать это движение. В будущем попытаемся издать сборник комиксов наших авторов» - рассказал организатор фестиваля Павел Лукин.

Фоторепортаж с фестиваля - здесь.