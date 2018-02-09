По факту гибели машинистки на Оленегорском ГОКе проводится проверка

11 Февраля 2018 года, 13:20

ОЛЕНЕГОРСК/ 11 февраля/ БИ-ПОРТ – По факту гибели машинистки конвейера проводится процессуальная проверка. Об этом «Би-порту» сообщила помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк. Несчастный случай, в результате которого погибла женщина, 1971 года рождения, произошёл накануне на дробильно-обогатительной фабрике АО «Олкон».

«Во время проведения работ произошло обрушение конструкции для подачи железорудного концентрата. В настоящее время назначена экспертиза», - сообщила собеседник агентства.