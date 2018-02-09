В Мурманске завершился чемпионат по плаванию

МУРМАНСК/ 11 февраля/ БИ-ПОРТ - 10 февраля в Плавательном бассейне города Мурманска прошёл завершающий третий день Чемпионата Мурманской области и Спартакиады молодёжи России.
Около 200 спортсменов, представляющих муниципальные учреждения Мурманска, Полярных Зорь, Полярного, Апатитов, Ковдора и Печенгского района, соревновались за право выступать на Чемпионате и Первенстве СЗФО. Лучшие спортсмены, занявшие призовые места в дисциплинах: 50м вольный стиль, 50м баттерфляй, 400м вольный стиль, 200м комплексное плавание, 100м заплыв на спине, 100м брас и 4 стометровых заплыва в стометровой эстафете были награждены почётными грамотами и медалями.
Фоторепортаж смотрите здесь.