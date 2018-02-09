Комиссия установит причины смертельного несчастного случая на Оленегорском ГОКе

ОЛЕНЕГОРСК/ 11 февраля/ БИ-ПОРТ – Для расследования несчастного случая, произошедшего накануне в Оленегорском ГОКе создана специальная комиссия. Об этом «Би-порту» сообщили на предприятии.
«Несчастный случай произошел вечером 10 февраля. Вследствие отрыва верхней части течки от фланцевого соединения смертельную травму получила машинист конвейера дробильно-обогатительной фабрики», – пояснили агентству в пресс-службе «Олкона».
В «Олконе» подчеркнули, что предприятие будет содействовать объективному и тщательному расследованию обстоятельств инцидента.
«Коллектив «Олкона» выражает соболезнования родным и близким погибшей. Предприятие окажет материальную поддержку семье погибшей сотрудницы», – отметили в «Олконе»