Антискользящее долговечное покрытие для входных групп, лестниц и пандусов

12 Февраля 2018 года, 09:31

Как сделать входную группу безопасной в любую погоду?

С чем достаточно часто сталкиваются компании в Мурманской области?

В дождливую или морозную погоду практически на любом крыльце становится скользко. Если не уделять должного ухода входной группе, то могут произойти неприятные последствия. Поскользнувшись на лестнице, можно получить сильные травмы.

Решение этой проблемы есть: покрытие из резиновой крошки для входных групп, лестниц и пандусов «Мастерфайбр-Степ». Изготавливается по индивидуальным размерам в городе Мурманске. Широкий выбор цветовой гаммы.

Антискользящее покрытие для входных групп «Мастерфайбр-степ» заказывают компании, которые хотят:

-обезопасить своих клиентов от скольжения в непогоду (слякоть, гололед)

-решить проблему один раз на долгие годы

-сделать входную группу яркой и узнаваемой.

Главные свойства покрытия:

Антискользящее в любое время года

Покрытие изготовлено из резиновой крошки и имеет шероховатую губчатую структуру, что не позволяет воде скапливаться на поверхности, и обеспечивает отличное сцепление покрытия с подошвой.

Долговечное и практичное

Мастерфайбр-Степ не требует специального ухода. Покрытие устойчиво к реагентам и механическому воздействию. Даже при высокой проходимости, покрытие прослужит 10 лет и дольше.

Изготовление по индивидуальным размерам

Ковры изготавливаются по размерам каждой конкретной входной группы. Это существенно экономит средства заказчика, а также время монтажа покрытия. Производство находится в г. Мурманск и занимает в среднем 2-3 дня (в зависимости от площади входной группы)

Немного о компании

Компания «Мастерфайбр-Мурманск» - ведущий производитель покрытий для детских и спортивных площадок в Мурманской области. С 2010 года ООО «Мастерфайбр-Мурманск» представляет на территории Заполярья компанию «Мастерфайбр» — разработчика запатентованной технологии покрытия из резиновой крошки!

В Мурманске и области можно встретить не одну детскую и спортивную площадку, выполненную командой «Мастерфайбр-Мурманск». Ознакомиться с портфолио и отзывами, а также получить рекомендации по выбору покрытия и оборудования Вы можете на сайте компании.

Не маловажным фактором при выборе подрядчика является местонахождение компании: возможность консультации на месте, а не по телефону, предварительный осмотр, замеры объекта, помощь в выборе покрытия и оборудования, а также исполнение гарантийных обязательств в короткие сроки. «Мастерфайбр-Мурманск» предлагает комплексный подход к благоустройству территории, помощь в разработке проекта и комплектации оборудования, а также визуализацию будущей площадки.

Основные направления работы «Мастерфайбр-Мурманск»:

Комплексное благоустройство детских площадок

Комплексное благоустройство спортивных площадок

Покрытия для спортивных и тренажерных залов

Покрытия для входных групп, лестниц и пандусов

Покрытия для гаражей и производственных помещений

Более подробную информацию можно узнать на сайтах компании:

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Поставка и установка уличного оборудования для детских и спортивных площадок

Группа вконтакте «Мастерфайбр-Мурманск»

Контакты ООО «Мастерфайбр-Мурманск»:

г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 27а, оф. 706

Телефоны: +7 (8152) 78-08-04; +7 921 708-08-04

E-mail: mfm780804@yandex.ru