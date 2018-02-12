На мурманский приют для животных напали неизвестные

12 Февраля 2018 года, 09:54

МУРМАНСК/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня ночью был разгромлен мурманский приют для животных на Автопарковом проезде, 20.

«Многие животные выпущены, мебель разрушена, корма выброшены! Большая просьба ко всем, кто может помочь – приехать в приют, помочь в поимке животных, наведении элементарного порядка!», – сообщается в группе приюта.

По данным волонтеров, выпущено более 30 собак, нескольких удалось найти, как минимум две собаки погибли. Кошек, по предварительной информации, не тронули. Заявление в полицию уже написано.

«Очень нужны мастера, которые помогут за недорого поставить пластиковые окна, они побиты, и очень холодно, также нужно поставить сигнализацию», – сообщили «Би-порту» в приюте.

В УМВД по Мурманску агентству рассказали, что сообщение о проникновении в приют поступило примерно в 1:30, сотрудники полиции выехали на место происшествия.

«Проникновение действительно было, в приюте повреждено окно. Найдено два трупа собак, но их загрызли другие собаки. Несколько животных осталось на месте. Обстоятельства устанавливаются, волонтеры и полицейские выясняют, пропало ли имущество. Служба отлова собак подключена для поимки животных», – сказала инспектор направления по связям со СМИ УМВД по Мурманску Басти Гусейнова.