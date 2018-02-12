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Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

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12 Февраля 2018 года, 09:54

На мурманский приют для животных напали неизвестные


МУРМАНСК/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня ночью был разгромлен мурманский приют для животных на Автопарковом проезде, 20.

«Многие животные выпущены, мебель разрушена, корма выброшены! Большая просьба ко всем, кто может помочь – приехать в приют, помочь в поимке животных, наведении элементарного порядка!», – сообщается в группе приюта.

По данным волонтеров, выпущено более 30 собак, нескольких удалось найти, как минимум две собаки погибли. Кошек, по предварительной информации, не тронули. Заявление в полицию уже написано.

«Очень нужны мастера, которые помогут за недорого поставить пластиковые окна, они побиты, и очень холодно, также нужно поставить сигнализацию», – сообщили «Би-порту» в приюте.

В УМВД по Мурманску агентству рассказали, что сообщение о проникновении в приют поступило примерно в 1:30, сотрудники полиции выехали на место происшествия.
«Проникновение действительно было, в приюте повреждено окно. Найдено два трупа собак, но их загрызли другие собаки. Несколько животных осталось на месте. Обстоятельства устанавливаются, волонтеры и полицейские выясняют, пропало ли имущество. Служба отлова собак подключена для поимки животных», – сказала инспектор направления по связям со СМИ УМВД по Мурманску Басти Гусейнова.

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    array(17) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37230" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211229.html" ["comment"]=> string(32) "Кому мешал приют?!" ["date"]=> string(19) "2018-02-12 11:10:43" ["autor"]=> string(17) "Лилия Дик" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "http://cs419125.vk.me/v419125665/85c4/F4qAvi8Y46A." ["ip"]=> string(12) "95.54.189.90" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74438817" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37233" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211229.html" ["comment"]=> string(291) "Очень странное нападение... Были бы хантеры - поубивали бы собак, а не выпустили их обратно на улицы. Приют частный, как я понимаю. Вероятно дело рук конкурентов!" ["date"]=> string(19) "2018-02-12 11:26:43" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.66.154.229" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74439424" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37235" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211229.html" ["comment"]=> string(332) "Дело рук упырей ... Там и здоровые, и больные собаки, в том числе инвалиды, за которыми ухаживает Оксана Львовна (руководитель приюта) и волонтеры ... Как руки могли подняться на такое ..." ["date"]=> string(19) "2018-02-12 12:00:49" ["autor"]=> string(24) "Позавидовала" ["email"]=> string(18) "ravbunas@yandex.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "77.245.195.150" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74442180" } [3]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37236" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211229.html" ["comment"]=> string(500) "Сомневаюсь насчет конкурентов. Бездомных животных содержать - дело неблагодарное. Здесь, скорее всего, заинтересованы отловщики: разбежавшихся собак можно еще раз отловить, чтобы получить двойную выгоду: плату за отлов - от муниципалитета, выкуп - от сердобольных граждан..." ["date"]=> string(19) "2018-02-12 12:05:10" ["autor"]=> string(17) "Лилия Дик" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "http://cs419125.vk.me/v419125665/85c4/F4qAvi8Y46A." 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У нас в Заозерске, например, в пятницу прошел тендер, заявка на участие была всего одна - от небезызвестного Прогресс Ай-Ти. Угадайте, кто выиграл конкурс." ["date"]=> string(19) "2018-02-12 12:18:05" ["autor"]=> string(17) "Лилия Дик" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "http://cs419125.vk.me/v419125665/85c4/F4qAvi8Y46A." ["ip"]=> string(12) "95.54.189.90" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74442847" } [6]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37241" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211229.html" ["comment"]=> string(119) "Не понятно, отловщикам что, реальных бесхозных собак не хватает?.." ["date"]=> string(19) "2018-02-12 12:27:39" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.66.154.229" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74443141" } [7]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37242" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211229.html" ["comment"]=> string(1279) "Ну, давайте разберемся, хватает или нет. Например, в Заозерске на отлов собак выделили 327 тысяч рублей. Пусть стоимость одной будет 10 тысяч (чтоб удобней считать было). Выходит надо отловить 32 собаки. Поверьте на слово, у нас в гарнизоне нет столько бездомных собак. Что же делать отлову? Элементарно: ловить домашних, отвязывать привязанных у магазина или сорвавшихся с поводка, прямо на глазах у их хозяев. Акт выполненных работ подписывают две стороны - представитель службы отлова и представитель муниципалитета. Потом по акту(ам) проводят оплату. НО! Если хозяин собаки желает вернуть своего питомца, легко! Платите деньги, господа, за то, что мы потратились на отлов, на перевозку, на содержание и т.д." ["date"]=> string(19) "2018-02-12 12:42:25" ["autor"]=> string(17) "Лилия Дик" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "http://cs419125.vk.me/v419125665/85c4/F4qAvi8Y46A." ["ip"]=> string(12) "95.54.189.90" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74443545" } [8]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37243" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211229.html" ["comment"]=> string(127) "Примерно так и думал. Беда, конечно - плохо это :( Удачи в борьбе, Лилия!" ["date"]=> string(19) "2018-02-12 12:55:38" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.66.154.229" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74443825" } [9]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37244" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211229.html" ["comment"]=> string(59) "Дык, присоединяйтесь, уважаемый!" ["date"]=> string(19) "2018-02-12 13:03:05" ["autor"]=> string(17) "Лилия Дик" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "http://cs419125.vk.me/v419125665/85c4/F4qAvi8Y46A." ["ip"]=> string(12) "95.54.189.90" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74443987" } [10]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37245" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211229.html" ["comment"]=> string(147) "Почитайте подробнее https://vk.com/feed?w=wall-2065072_126663 пишет руководитель приюта. Грустно..." ["date"]=> string(19) "2018-02-12 13:06:32" ["autor"]=> string(17) "Лилия Дик" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "http://cs419125.vk.me/v419125665/85c4/F4qAvi8Y46A." ["ip"]=> string(12) "95.54.189.90" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74444074" } [11]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37246" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211229.html" ["comment"]=> string(178) "Ой, не, спасибо, я собачек побаиваюсь, особенно в тёплый период, когда становлюсь велосипедистом :)" ["date"]=> string(19) "2018-02-12 13:12:21" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.66.154.229" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74444210" } [12]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37247" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211229.html" ["comment"]=> string(362) "Вы сами ответили на свой вопрос. 100% правильно . Дополню : Когда я хотел вернуть отловленную собачку, выяснил что большинство их усыпляют прямо при отлове, не выдерживая установленый срок передержки." ["date"]=> string(19) "2018-02-12 13:32:17" ["autor"]=> string(8) "Вова" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "185.61.252.16" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74444799" } [13]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37248" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211229.html" ["comment"]=> string(73) "Жалобу не подавали? Нарушение же закона!" ["date"]=> string(19) "2018-02-12 13:35:24" ["autor"]=> string(17) "Лилия Дик" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "http://cs419125.vk.me/v419125665/85c4/F4qAvi8Y46A." ["ip"]=> string(12) "95.54.189.90" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74444901" } [14]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37250" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211229.html" ["comment"]=> string(58) "этих дебилов надо кастрировать." ["date"]=> string(19) "2018-02-12 13:59:00" ["autor"]=> string(8) "юрий" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "178.68.125.43" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74445452" } [15]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37253" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211229.html" ["comment"]=> string(156) "Такой Вова! Там не занимаются отловом и усыплением. Уроки только закончились - уже тут" ["date"]=> string(19) "2018-02-12 15:41:37" ["autor"]=> string(5) "ex3me" ["email"]=> string(13) "ex3me@live.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "95.54.135.173" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74448148" } [16]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "37254" ["channel"]=> string(22) "/news/item/211229.html" ["comment"]=> string(195) "Не путайте Общественный приют и ЦВСЖ. Оба находятся на Автопарковой, но это совершенно разные организации!" ["date"]=> string(19) "2018-02-12 17:08:55" ["autor"]=> string(14) "Наталья" ["email"]=> string(16) "nnatalia@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(11) "78.36.2.138" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:74450265" } }
  • Кому мешал приют?!
  • Очень странное нападение... Были бы хантеры - поубивали бы собак, а не выпустили их обратно на улицы. Приют частный, как я понимаю. Вероятно дело рук конкурентов!
  • Дело рук упырей ... Там и здоровые, и больные собаки, в том числе инвалиды, за которыми ухаживает Оксана Львовна (руководитель приюта) и волонтеры ... Как руки могли подняться на такое ...
  • Сомневаюсь насчет конкурентов. Бездомных животных содержать - дело неблагодарное. Здесь, скорее всего, заинтересованы отловщики: разбежавшихся собак можно еще раз отловить, чтобы получить двойную выгоду: плату за отлов - от муниципалитета, выкуп - от сердобольных граждан...
  • Тут Вам виднее, Лилия. А кто у нас отловщики, напомните, плиз. Это частные структуры, работающие по найму с муниципалитетами?
  • Это структуры, которые выигрывают в конкурсах на отлов, объявляемых муниципалитетами. У нас в Заозерске, например, в пятницу прошел тендер, заявка на участие была всего одна - от небезызвестного Прогресс Ай-Ти. Угадайте, кто выиграл конкурс.
  • Не понятно, отловщикам что, реальных бесхозных собак не хватает?..
  • Ну, давайте разберемся, хватает или нет. Например, в Заозерске на отлов собак выделили 327 тысяч рублей. Пусть стоимость одной будет 10 тысяч (чтоб удобней считать было). Выходит надо отловить 32 собаки. Поверьте на слово, у нас в гарнизоне нет столько бездомных собак. Что же делать отлову? Элементарно: ловить домашних, отвязывать привязанных у магазина или сорвавшихся с поводка, прямо на глазах у их хозяев. Акт выполненных работ подписывают две стороны - представитель службы отлова и представитель муниципалитета. Потом по акту(ам) проводят оплату. НО! Если хозяин собаки желает вернуть своего питомца, легко! Платите деньги, господа, за то, что мы потратились на отлов, на перевозку, на содержание и т.д.
  • Примерно так и думал. Беда, конечно - плохо это :( Удачи в борьбе, Лилия!
  • Дык, присоединяйтесь, уважаемый!
  • Почитайте подробнее https://vk.com/feed?w=wall-2065072_126663 пишет руководитель приюта. Грустно...
  • Ой, не, спасибо, я собачек побаиваюсь, особенно в тёплый период, когда становлюсь велосипедистом :)
  • Вы сами ответили на свой вопрос. 100% правильно . Дополню : Когда я хотел вернуть отловленную собачку, выяснил что большинство их усыпляют прямо при отлове, не выдерживая установленый срок передержки.
  • Жалобу не подавали? Нарушение же закона!
  • этих дебилов надо кастрировать.
  • Такой Вова! Там не занимаются отловом и усыплением. Уроки только закончились - уже тут
  • Не путайте Общественный приют и ЦВСЖ. Оба находятся на Автопарковой, но это совершенно разные организации!
 
 
 
 
 
 
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