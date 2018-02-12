Клуб ITea совместно с выставкой «Роботека» приглашает обсудить роботостроение в России и мире

12 Февраля 2018 года, 11:20

МУРМАНСК/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ - 15 февраля 2018 года вернемся к актуальной теме – роботостроению. В гости к клубу приедет Людмила Чернуха, директор по развитию всероссийского проекта «Роботека» - выставки роботов и высокотехнологичного искусства. Вместе обсудим тенденции в развитии робототехники, поговорим о нынешнем положении дел, а также узнаем о выставке, которая 16 февраля распахнет двери для мурманчан.

Мероприятие пройдет в Каминном зале отеля Park Inn Полярные Зори на ул. Книповича, 17, 2-й этаж. Начало в 18.00.

Постоянные участники заседаний клуба получат персональные приглашения.

Обязательна предварительная регистрация по электронной почте itea@it-murman.ru, или по телефону (8152) 69-27-00.

Клуб ITea – это сообщество специалистов предприятий и организаций Мурманской области, интересующихся информационными технологиями. Клуб ITea, организованный ГК «IT Полюс», функционирует с января 2010 года. Встречи проходят ежемесячно, кроме летнего периода. Каждая встреча имеет тематическую направленность и проходит в непринуждённой, доброжелательной обстановке, «за чашкой чая».

Больше информации о клубе на странице в facebook.