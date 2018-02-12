Мурманчане выбирают телефонные номера с годом рождения

12 Февраля 2018 года, 11:38

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – Интересные цифровые комбинации в мобильных номерах абонентов Tele2 на Северо-Западе пользуются популярностью. Tele2 проанализировала данные продаж в интернет-магазине компании за 2017 год в восьми регионах.

Так, клиенты из Мурманской области, использующие фильтры при подборе номера, чаще всего заказывают номера, включающие их год рождения. В Санкт-Петербурге абоненты предпочитают номера, содержащие счастливое число 777. Номера с цифрами 77, 99 нравятся жителям Архангельской области и Карелии. Абоненты из Псковской области выбирают SIM-карты с номерами, содержащими 999. В Калининградской области выбирают номера с автомобильным кодом региона – числом 39. В Новгородской области отдают предпочтение комбинации 888. А жители Вологодской области чаще всего приобретают номера с тремя нулями подряд.

В интернет-магазине Tele2 можно легко выбрать тарифный план в соответствии с потребностями любого клиента, подобрать мобильные устройства и аксессуары, а также оформить переход в сеть Tele2 с сохранением номера. В онлайн-магазине оператора есть удобная возможность подобрать номер или комплект номеров с помощью различных фильтров.

Интернет-магазин работает во всех регионах присутствия Tele2. Покупателям в крупных городах доступна курьерская доставка товаров. В малых населенных пунктах работают пункты самовывоза. За 2017 год продажи SIM-карт в онлайн-магазине на Северо-Западе выросли более чем на 40% по сравнению с 2016 годом. Лидерами продаж стали Санкт-Петербург, Калининградская, Новгородская и Архангельская области.