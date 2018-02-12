ЦИК изменил дизайн сайта в преддверии выборов

12 Февраля 2018 года, 12:08

РОССИЯ/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России изменила дизайн своего сайта к выборам президента, пишет газета «Известия».

Новая версия сайта выполнена в синем и белом цветах. В центре расположен баннер с информацией о дате выборов и слоганом предвыборной кампании «Наша страна, наш президент, наш выбор!».

Справа от баннера – интерактивная карта, на ней обозначены территориальные участковые избирательные комиссии. Сообщения на главной странице распределяются по трем вкладкам: «Новости», «Анонсы» и «Заявления».

Предыдущая версия сайта была выполнена в синих тонах, сообщения публиковались подряд.