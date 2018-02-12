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12 Февраля 2018 года, 12:30

Устанавливаются причины крушения самолета Ан-148


РОССИЯ/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – На данный момент рассматривается несколько версий авиакатастрофы Ан-148.

Напомним, самолет направлялся из аэропорта Домодедово в Орск, на борту находился 71 человек, все 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли. Он упал в Раменском районе Московской области через шесть минут после взлета. Найти место крушения помогли поисковые вертолеты. Обломки разбросало не менее чем на километр.

«Первый вызов поступил в службу скорой помощи в 14:40. Машина приехала через 10 минут. После этого медики и специалисты МЧС пешком в течение часа добирались до места крушения, — сообщил «Известиям» министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Министр транспорта Максим Соколов возглавил правительственную комиссию по авиакатастрофе. Он заявил, что кроме страховых выплат родственникам погибших региональные власти выплатят дополнительные компенсации. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьи погибших получат по 1 млн рублей из регионального бюджета.

Гражданская ответственность «Саратовских авиалиний» застрахована в компании «АльфаСтрахование». Ее представитель Юрий Нехайчук отметил, что после заключения о причинах катастрофы родственникам пассажиров будут отправлены компенсации в размере 2 млн 25 тысяч рублей, но уже сегодня компания готова выплатить до 100 тысяч.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). По информации СК, никаких сообщений о неисправности самолета от экипажа не поступало. Следователи проверят все возможные версии катастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и т.д.

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что будут проведены внеплановые проверки аэропорта Домодедово и авиакомпании «Саратовские авиалинии». В авиакомпании при этом отметили, что самолет, был новым, он эксплуатировался восемь лет и регулярно проходил технические проверки.

В Гидрометцентре России сказали, что еще рано делать выводы, виновны ли в крушении погодные условия. Для начала необходимо проверить все графики и метеорологические карты этого дня. Гидрометцентр приступит к проверкам после поручения от СКР.

Все данные наземных средств объективного контроля и записи переговоров авиадиспетчеров переданы компетентным органам и комиссии, сообщили в госкорпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД), добавив, что версия столкновения двух воздушных судов исключается.

В ОАО «Ильюшин Финанс Ко» (собственник самолета) заявили, что разбившееся воздушное судно было технически исправно. Все регламенты техобслуживания соблюдались.

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