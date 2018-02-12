В Мурманске обсудили особенности проектного подхода в государственном управлении

12 Февраля 2018 года, 13:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – Губернатор Марина Ковтун провела очередное заседание регионального Совета по проектной деятельности. Открывая заседание, глава региона напомнила, что проектный подход взят за основу методики государственного управления в стране в целом, и, соответственно, транслируется на все уровни власти.

По словам губернатора, следующий шаг по внедрению проектного подхода – переход от работы по поручениям к системному взаимосвязанному механизму стратегического, бюджетного и проектного управления. Этот переход возможен только при формировании новой культуры деятельности министерств и ведомств.

«При планировании каждое действие должно оцениваться с позиции наличия результата. Органы власти несут ответственность за то, как они используют средства налогоплательщиков. Мы отчитываемся о нашей работе перед населением, а людям неважно, какие мы разработали планы, программы и дорожные карты, сколько писем подготовили. Их интересует результат – что улучшилось в их жизни», – сказала Марина Ковтун.

В этом году перед системой госуправления области стоят задачи по корректировке региональной Стратегии социально-экономического развития и разработке проектов государственных программ на 2021-2025 годы. Для запуска региональных проектов более 120 специалистов прошли обучение методам проектного управления.

Впервые в заседании Совета по проектной деятельности принимали участие представители органов местного самоуправления Мурманской области. В ходе заседания обсуждалась целесообразность запуска шести проектных инициатив в сфере здравоохранения, государственной службы и обеспечения безопасности населения Мурманской области.