Андрей Гурьев отмечен наградой за развитие предпринимательства и общественную деятельность

12 Февраля 2018 года, 14:22

МОСКВА/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – Гендиректор «ФосАгро» Андрей Гурьев получил Почетную грамоту Президента России за заслуги в развитии предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу России за заслуги в развитии предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Церемония вручения прошла в рамках отчетно-выборного Съезда Российского союза промышленников и предприниматели. Участие в съезде принял Владимир Путин. На съезде обсуждались вопросы снижения административных барьеров, оптимизации государственного контроля и развития конкурентной среды.

«Фосагро» является лидером по поставкам всех видов удобрений на российском рынке, а в мире – лидером по выпуску фосфорсодержащих удобрений. За последние пять лет компания увеличила объёмы производство агрохимической продукции более чем в 1,5 раза. В 2017 году количество марок удобрений выросло в три раза, а объём выпуска удобрений и кормовых фосфатов составил по итогам года 8,3 млн тонн.

«На развитие компании было направлено 250 миллиардов рублей и, завершая одну инвестпрограмму, мы не собираемся останавливаться на достигнутом и пожинать плоды. Мы идем вперед, не снижая темпов и уверенно смотрим в будущее», - сказал Андрей Гурьев.

За истекший период российские сельхозпроизводители смогли существенно увеличить объемы закупаемых удобрений. Это стало результатом реализуемой государственной политики и поддержки ассоциации производителей удобрений, которую возглавляет Андрей Гурьев. Таким образом, России вышла на первое место в мире по экспорту пшеницы.

В прошлом году «ФосАгро» стала первой и пока единственной в России компанией, удостоенной Гран-при конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность».