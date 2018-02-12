Рабочий из Мончегорска погиб при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье

12 Февраля 2018 года, 14:55

РОССИЯ/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – Среди погибших при крушении самолета Ан-148 есть рабочий из Мончегорска Фиргат Тулькубаев.

В социальных сетях пишут, что мужчина недавно переехал в Мончегорск из Орска. Он планировал провести в Москве два дня и отправиться в родной город, а 16 февраля Тулькубаев должен был вернуться в Мончегорск.

Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела о произошедшей катастрофе. Установлено, что в момент падения самолет находился в целостности, без возгорания, взрыв возник уже после падения.

В офисе авиакомпании «Саратовские авиалинии» проведены обыски и изъятие документов. В аэропортах произведены выемки документации по обслуживанию и техосмотру самолета, а также по медицинскому осмотру членов экипажа. Изъяты образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, файлы системы слежения за самолетом, электронные записи показателей радара полета.

Пока на месте происшествия удалось обнаружить только параметрический самописец. Поиски речевого самописца продолжаются. Содержание записей самописцев позволит экспертам МАК детально восстановить историю полета и установить причину крушения.

В ходе предварительного следствия будут проверены все версии: деятельность авиакомпании, техническое состояние воздушного судна, уровень профессиональной подготовки пилотов, факты прохождения ими необходимого обучения.

Фото: соцсети