Портовики и железнодорожники обсудили увеличению провозной способности подходов к Мурманску

12 Февраля 2018 года, 15:17

МУРМАНСК/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманском морском торговом порту состоялось совещание с участием заместителя министра транспорта России Алана Лушникова. В ходе совещания генеральный директор предприятия Александр Масько рассказал об инвестиционной программе порта. Так в 2017 году объём инвестиций, направленных на развитие порта, составил 1,33 млрд рублей.

«На основе изучения мирового опыта мурманские портовики разработали и внедрили целый комплекс природоохранных мероприятий, вложения в которые только в 2017 году составили 722 миллиона рублей», - сообщили в пресс-службе ММТП.

Участники совещания обсудили дальнейшие направления развития порта и планы ОАО «РЖД» по увеличению провозной способности дальних железнодорожных подходов к Мурманску.

По итогам прошлого года, грузооборот Мурманского торгового порта составил 15,64 млн тонн.