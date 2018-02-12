Следователи выясняют причины гибели мужчины в Кольском заливе

12 Февраля 2018 года, 15:34

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 февраля/ БИ-ПОРТ – По факту обнаружения тела мужчины в Кольском заливе проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в Следственном комитете по Мурманской области. Напомним, тело мужчины было извлечено из воды спасателями 7 февраля в районе мыса Великий.

«В ходе проведения опознания личность мужчины установлена – это ранее пропавший без вести житель города Мурманска, 1982 года рождения», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление причины смерти.